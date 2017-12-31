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KAPKAÇÇI POLİSTEN KAÇAMADI

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 17:15 | Son Güncelleme 11 saat önce

(Haber Süleyman EKİN- Kamera Alparslan ÇINARANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 3 kapkaç olayının şüphelisi K.A. (19) polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde son günlerde 3 kapkaç olayının yaşanması üzerine harekete geçti. Son olarak Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Adı öğrenilemeyen bir genç elinde cep telefonuyla yürürken, arkasından gelen bisikletli K.A. telefonu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Telefonunu çaldıran genç şüphelinin peşinde koşmasına rağmen K.A. izini kaybettirdi. Teknik takip sonucunda 3 kapkaç olayına karışan ve uyuşturucu kullandığı öğrenilen K.A., kaldığı evde yakalandı. K.A., sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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