HABER

'Kar maskeli cinayet' sanıklarına tahliye yok

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Mehmet Öztürk'ü (34) iş yerinde kar maskesi takarak tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İbrahim Çapur (33) ile onu cinayete azmettirdiği öne sürülen Harun Saçan’ın (41), ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

'Kar maskeli cinayet' sanıklarına tahliye yok

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Mehmet Öztürk'ü (34) iş yerinde kar maskesi takarak tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İbrahim Çapur (33) ile onu cinayete azmettirdiği öne sürülen Harun Saçan’ın (41), ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye taleplerini reddetti.
Olay, geçen yıl Eylül ayında, Mudanya'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takan İbrahim Çapur, iddiaya göre, unlu mamuller üretimi yapan Mehmet Öztürk'e, iş yerinde tabancayla iki el ateş ederek kaçtı. Öztürk, hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından İbrahim Çapur ile kendisini azmettirdiği iddia edilen Harun Saçan, gözaltına alınarak tutuklandı.
İbrahim Çapur ve Harun Saçan'ın, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Daha önce antika eşya satışı yüzünden tartıştığı Mehmet Öztürk ile aralarında husumet bulunduğu için İbrahim Çapur'u cinayete azmettirmekle suçlanan Harun Saçan, "Mehmet Öztürk ile aramızda husumet yoktur. İbrahim'in Mehmet Öztürk'ü neden vurduğunu bilmiyorum. Benim kendisini ihbar ettiğimi düşünerek, İbrahim bana iftara atmaktadır. Bu nedenle tahliyemi istiyorum" dedi.
Sanık İbrahim Çapur ise olay günü Harun Saçan'ın kendisine esrar içirdiğini ileri sürerek, "Esrar içerken Mehmet diye birinden bahsetti. Mehmet'in tarihi eser işi yaptığını, kendisine bir yanlışı olduğunu söyledi. Mehmet'i vuracağını söyledi. Bana 'Sen vur' dedi, kabul etmedim. Uyuşturucunun etkisiyle robota dönmüştüm. Olay yerine geldiğimizde bana maskeyi yüzüme geçirip eldivenleri de giymemi söyledi. Öyle yaptım ve silahla içeriye girip iki el ateş ettim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

'Kar maskeli cinayet' sanıklarına tahliye yok

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
Aracın motoruna giren yavru kedi, 3 saatte kurtarıldıAracın motoruna giren yavru kedi, 3 saatte kurtarıldı
Danıştay, Toprak Koruma Kurulu'nun yönetmelik değişikliğini durdurduDanıştay, Toprak Koruma Kurulu'nun yönetmelik değişikliğini durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.