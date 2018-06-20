Kar maskeli cinayetin sanıklarına müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde kar maskesi takıp, işyerinde Mehmet Öztürk'ü (34) öldürdüğü iddia edilen İbrahim Çapur (33) ile cinayete azmettirdiği öne sürülen Harun Saçan’ın (41) müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Tutuklu sanıklar, duruşmadaki ifadelerinde birbirlerini suçladı.

Olay, geçen yıl eylül ayında, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskeli bir kişi, unlu mamüller üreten işyerinin kapısından işletme sahibi Mehmet Öztürk'e tabancayla 2 el ateş ederek kaçtı. Yaralanan Mehmet Öztürk, çevre esnafın ihbarı üzerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Öztürk, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 70 güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkılarak, o gün caddeden geçen otomobiller üzerinde araştırma yaptı. 910 otomobili tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin Harun Saçan ile İbrahim Çapur olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ANTİKA EŞYA SATIŞI NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

Daha önce Mehmet Öztürk ile antika eşya satışı nedeniyle tartıştığı belirlenen Harun Saçan'ın, olay günü arkadaşı İbrahim Çapur'u da yanına alarak maktülün işyerine gittikleri belirlendi. İbrahim Çapur’un kar maskesi takıp, Mehmet Öztürk'ü öldürdüğü tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Harun Saçan ile İbrahim Çapur hakkında ‘adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan İbrahim Çapur, ifadesinde, "Olay günü Harun Saçan, tütüne esrar koyup sardı. Israr edince içtim. Evine gidip geldi. Elinde bir şeyler vardı. Sorduğumda bana maske ve eldiven olduğunu söyledi. Esrar içerken Mehmet diye birinden bahsetti. Mehmet’in tarihi eser işi yaptığını, kendisine bir yanlışı olduğunu söyledi. Mehmet’i vuracağını söyledi. Bana ‘Sen vur’ dedi, kabul etmedim. Uyuşturucunun etkisiyle robota dönmüştüm. Olay yerine geldiğimizde bana maskeyi yüzüme geçirip eldivenleri de giymemi söyledi. Öyle yaptım ve silahla içeriye girip iki el ateş ettim. Harun ise arabanın yanında bekliyordu, döndüğümde bulamadım. Bir süre sonra arabayla gelip beni aldı. Öldürme niyetim yoktu. Uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

'OLAY İFTİRADAN İBARETTİR'

Harun Saçan ise savunmasında, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Olay iftiradan ibarettir. İbrahim, hastanede yatan Serkan Sevim’e götürmek için evine gidip eşya alacağımızı söyleyerek beni Mudanya’ya götürdü. Mudanya'da İbrahim arabadan indi. Ben arabada bekledim. Bir süre sonra İbrahim döndü, bu arada cinayeti işlemiş. Benim cinayetten haberim olmadı. Arabaya bindi, onu evine bıraktım, ben de evime gittim. Arabaya binerken elinde sırt çantası vardı. Cinayeti daha sonra polisten öğrendim. İbrahim Çapur, bana iftira atıyor. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan ve bu davada cinayet şüphelilerine yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Serkan Sevim (35) ise olay günü hastanede yattığını belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelenirken, mahkeme iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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