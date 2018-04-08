Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay saat 19.00 sıralarında Kemer’e bağlı Arslanbucak Mahallesi’nde meydana geldi. Gaioz Giorkhelidze ile oğlu Giga Giorkhelidze, 2888 Sokak’taki evlerine birkaç metre uzaklıktayken, yanlarına yaklaşan 20 AG 455 plakalı otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. İddiaya göre şüpheliler baba ve oğluna tabanca ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Gaioz Giorkhelidze başından, oğlu Giga Giorkhelidze ise bacağından vuruldu. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
BABA BAŞINDAN, OĞLU BACAĞINDAN VURULDU
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gaioz Giorkhelidze'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlu ise komşularının aracıyla ilçe merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü. Bacağından vurulan Giga Giorkhelidze’nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
BAŞSAVCI VE EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ
Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı ve İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Gaioz Giorkhelidze'nin cenazesi incelemenin ardından önce Kemer Devlet Hastanesi’ne oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
‘OLAY YERİNE KOŞTUK’
Görgü tanıklarından Şükrü Özbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağrışma seslerini duyunca evden çıkıp, olay yerine koştuklarını söyledi. İlk başta Gaioz Giorkhelidze'nin yaşadığını gördüklerini anlatan Özbey, bir süre sonra yaşamını yitirdiğini anladıklarını kaydetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
(DHA)
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