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Kar maskeli saldırganların ateş ettiği Gürcü baba öldü, oğlu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 22:53 | Son Güncelleme

Kar maskeli saldırganların ateş ettiği Gürcü baba öldü, oğlu yaralı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) Kar maskeli saldırganların ateş ettiği Gürcü baba öldü, oğlu yaralıKar maskeli saldırganların ateş ettiği Gürcü baba öldü, oğlu yaralıKar maskeli saldırganların ateş ettiği Gürcü baba öldü, oğlu yaralıKar maskeli saldırganların ateş ettiği Gürcü baba öldü, oğlu yaralı

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