Kar maskeli silahlı gaspçı önce kameraya sonra polise yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki farklı işyerini silahla gasp eden maskeli şahıs güvelik kameraları incelenmesinin ardından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 19 Şubat tarihinde saat 22.20 sıralarında bir büfeye gelen yüzü maskeli şahıs iş yeri sahibine silah doğrultarak 100 TL parasını alıp kayıplara karıştı. Bunu üzerine iş yeri sahibi şikayette bulundu.

21 Şubat günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen bir başka olayda ise Çorlu’da bir markete gelen yüzü maskeli şahıs elindeki tabanca ile marketten 750 TL ve 60 paket sigara alıp kaçtı. Market sahibi olayın ardından emniyet ekiplerine şikayette bulundu.

Hırsızlık anı kamerada

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine harekete geçerek, gaspçıyı yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda gasp olaylarını Abuzer Y.’nin yaptığı tespit edildi. Şahıs, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde olayda kullandığı suç aletleri ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan Abuzer Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, market ve büfedeki gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı.