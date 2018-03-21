Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Kırklareli ve Edirne'de hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak, hava sıcaklıklığının düşmesiyle cumartesi günü yüksek kesimlerde kara dönüşecek.
PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Yağış, Edirne ve Kırklareli kent merkezilerinde sağanak ile karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde pazar gününe kadar sürecek. Hava sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde bu değer, cumartesi günü 3-7 dereceye düşecek.
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