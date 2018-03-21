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Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 18:16 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre cumartesi günü Trakya'da kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Kırklareli ve Edirne'de hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak, hava sıcaklıklığının düşmesiyle cumartesi günü yüksek kesimlerde kara dönüşecek.

PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yağış, Edirne ve Kırklareli kent merkezilerinde sağanak ile karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde pazar gününe kadar sürecek. Hava sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde bu değer, cumartesi günü 3-7 dereceye düşecek.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
MEREOROJIDEN DAVACIYIM!! ÜÇ AYDIR KAR YAGACAK DİYOR HEP YALAN :)
yok artık böyle olmayacak .. yemin ettiricem meteoroloji müdürlerine..:)
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