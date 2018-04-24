HABER

Kara çarşaf giyip, polisten kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 14:25 | Son Güncelleme

NİĞDE'de nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş.

Kara çarşaf giyip, polisten kaçarken yakalandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. (32), üzerinde kara çarşaf ve pompalı tüfekle yakalandı.
Kent merkezinde Amas Yolu Niğde Evleri yakınlarında kara çarşaf giyen şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çevrede araştırma yapan polis, kara çarşaflı bir kişiyi durdurdu. Sorulara cevap vermek istemeyen, gitmeye çalışan şüphelinin boşandığı eşine nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. olduğu ortaya çıktı. Polis, şüphelinin kara çarşafını çıkarınca, üzerinde pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Yahya Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kara çarşaf giyip, polisten kaçarken yakalandı

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisiDevlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkatResmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat
İYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdilerİYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.