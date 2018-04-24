Kara çarşaf giyip, polisten kaçarken yakalandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. (32), üzerinde kara çarşaf ve pompalı tüfekle yakalandı.
Kent merkezinde Amas Yolu Niğde Evleri yakınlarında kara çarşaf giyen şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çevrede araştırma yapan polis, kara çarşaflı bir kişiyi durdurdu. Sorulara cevap vermek istemeyen, gitmeye çalışan şüphelinin boşandığı eşine nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. olduğu ortaya çıktı. Polis, şüphelinin kara çarşafını çıkarınca, üzerinde pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Yahya Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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