Kara Havacılık davasında Akar ve Fidan'ın katılma talebi kabul edildi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, sivil vatandaşlar ile Ankara'da birçok kurumu vuran helikopter pilotlarının yargılandığı Kara Havacılık davasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve CHP'nin davaya katılma talebi kabul edildi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, 151 sanık hakkında açılan davanın bugünkü celsesi tamamlandı. Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada bazı sanıklar, haklarında dosyaya giren dijital materyallere ilişkin ek savunma yaptı.

KATILMA TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Sanık savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, CHP, Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri eski Kurmay Başkanı emekli Orgeneral İhsan Uyar ve bazı MİT personelinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurumun, suçtan zarar görme ihtimallerine karşı davaya katılma taleplerinin kabul edildiğini bildirdi. Duruşma, yarına ertelendi.



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