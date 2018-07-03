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Kara Havacılık Komutanlığı FETÖ soruşturmasında 3 kişi yakalandı, 27 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 11:22 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kara Havacılık Komutanlığına ilişkin soruşturma dosyasında, tanık beyanları ile FETÖ/PDY örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kara Havacılık Komutanlığına ilişkin soruşturma dosyasında, tanık beyanları ile FETÖ/PDY örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı. Başsavcılık, 'ByLock' haberleşme programı kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen Kara Havacılık Komutanlığına ilişkin soruşturma dosyasında, tanık beyanları ile FETÖ/PDY Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı. Diğer şüpheliler hakkında arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da, Bylock kullanıcısı oldukları tespit olunan 27 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4’ü yakalandı. Diğer şüpheliler hakkında arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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