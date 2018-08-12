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Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Malatya'da

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Malatya'ya gelerek, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Malatya'da

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Malatya'ya gelerek, çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Malatya ziyareti kapsamında, önce 2'nci Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Orgeneral Dündar, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte karargahta bir süre görüşme yaptıktan sonra Orduevi'ne geçti.

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Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Malatya'daKara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Malatya'daKara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Malatya'daKara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Malatya'da

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