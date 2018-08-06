Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' üyelerinin belirlenmesi için yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2'si aktif görevde 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2'si aktif görevde 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi. Açıklamada, ayrıca gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması içi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.



PARTNER Kocama terlik getirmekten asla gocunmam