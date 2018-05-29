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Karabük merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

KARABÜK merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

KARABÜK, (DHA) - KARABÜK merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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