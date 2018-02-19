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Karabük merkezli FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 19:38 | Son Güncelleme

Karabük merkezli 10 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest kaldı.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan şirketlerin çalışanlarına yönelik Karabük merkezli olmak üzere Eskişehir, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana, İstanbul ve Düzce’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen F.N.T., İ.N., A.K., G.A., A.T., R.K.

Karabük merkezli 10 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest kaldı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan şirketlerin çalışanlarına yönelik Karabük merkezli olmak üzere Eskişehir, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana, İstanbul ve Düzce’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen F.N.T., İ.N., A.K., G.A., A.T., R.K. ve F.Ş.’nin savcılık sorguları tamamlandı. 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi. M.B., S.K., H.M., F.A., H.A. ve D.A.G. ise geçtiğimiz Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.

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