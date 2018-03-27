Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Karabük merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ’uyuşturucu madde temin ve ticareti’ ile ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçu işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Karabük merkezli İstanbul ile irtibatlı olarak yapılan planlı ve titiz çalışmalar neticesinde Safranbolu ilçesinde E.G., M.Ç., M.C. ile İstanbul’da M.M.E., İ.S., F.B. ve Ü.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda hint kenevirleri, hint keneviri yetiştirmek için kullanılan gübre, hint keneviri tohumu ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri, kentte her türlü suç ve suç şebekelerine karşı mücadelenin kesintisiz süreceğini açıkladılar.
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