Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Karabük ve Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik Karabük ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Karabük’te H.Ö. ve S.U. isimli 2 şahıs, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ise S.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ‘uyuşturucu madde temin ve ticareti’ suçundan Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.