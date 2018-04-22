HABER

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

Karabük ve Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik Karabük ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Karabük ve Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik Karabük ve Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Karabük’te H.Ö. ve S.U. isimli 2 şahıs, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ise S.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ‘uyuşturucu madde temin ve ticareti’ suçundan Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Ormanda bulunan yanmış cesette büyük şüpheOrmanda bulunan yanmış cesette büyük şüphe
Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi!
Erken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koyduErken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arkadaşına kendini tabancayla vurdurttu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurttu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.