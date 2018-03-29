Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi

Karabük merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ’uyuşturucu madde temin ve ticareti’ ile ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçu işleyen şahıslara yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Karabük merkezli İstanbul ile irtibatlı olarak yapılan planlı ve titiz çalışmalar neticesinde Safranbolu ilçesinde gözaltına alınan E.G., M.Ç., M.C. ile İstanbul’da M.M.E., İ.S., F.B. ve Ü.G.’nin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli daha sonra güvenlik önlemleri altında Safranbolu Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında yapılan aramalarda Hint kenevirleri, Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan gübre, Hint keneviri tohumu ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilmişti.