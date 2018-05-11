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Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 18:41 | Son Güncelleme

Karabük'te, yaklaşık 70 üniversite öğrencisi, berber K.K.'nin (29) kendilerine telefon satın aldırdığını, borç alarak ödemediğini iddia ederek, dolandırıldıklarını söyleyerek şikayette bulundu.

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 70 öğrenci, karakola giderek Kılavuzlar köyünde berber dükkanı işleten K.K.'nin kendilerini dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Polis, eşi ve çocuğuyla ortadan kaybolan K.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖĞRENCİLER EV VE DÜKKAN ÖNÜNDE NÖBET TUTMAYA BAŞLADI

Üniversite öğrencileri, K.K.'nın evinin ve dükkanının bulunduğu 4 katlı apartmanın önünde nöbet tutmaya başladı. Öğrenciler, K.K.'nin parasını kendisinin ödeyeceğini belirterek, 5 bin TL değerinde telefon aldırdığını, aldığı borç paraları ödemediğini iddia etti.

"TELEFON ALDIRDI BU GÜNE KADAR ÖDEMEDİ"

Bir öğrenci, "Bana, 'eşim telefon kullanmamı istemiyor. Eşimden habersiz iyi bir telefon almak istiyorum ama bana kredi çıkmıyor. Sen bana telefon al, parasını veririm' dedi. Ben de iş yerini bildiğim ve kendisine güvendiğim için bir mağazaya gittik, cep telefonu beğendi. Değeri 4 bin 799 TL olan cep telefonunu kredi çekip aldığım için borcum 5 bin 599 TL oldu. Bu parayı da 12 taksitle ödemeye başladım. Daha sonra bu parayı kendisinden istedim. Yarın, ertesi gün ödeyeceğim dedi ve bugüne kadar ödemedi. Bu şahsın benim gibi birçok öğrenciyi bu şekilde dolandırdığını öğrenince karakola geldim" dedi.

"BANA KREDİ BAŞVURUSUNDA BULUNDURDU"

Bir öğrenci ise "Kaza yaptığını, para lazım olduğunu iddia ederek para istiyordu. Bana kredi başvurusunda bulundurdu. Arabasının kendi üzerine değil, oto kiralama firması üzerine olduğunu öğrendik. Bir çare bekliyoruz" diye konuştu.

"GÜNLERDİR ÖĞRENCİ GELİYOR"

K.K.'nin komşusu ise "Buraya günlerdir öğrenciler geliyor. Dolandırıldıklarını söylüyorlar. Herkesi dolandırmış. Bana da öyle tekliflerde bulundu ama ben kabul etmedim. Şu anda kimse nerde olduğunu bilmiyor" dedi.

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