Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Yenice Belediyesi ekiplerinin yol genişletme çalışmaları kapsamında ortaya çıkan ve Roma dönemine ait M.S. 1. ya da 2. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen taş sandık mezar sonrası bölgede jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak çalışmaları sonlandırmıştı.

Polis ve jandarmanın ortaklaşa nöbet tuttuğu alanda, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan gelen ekip tarafından inceleme yapıldı.

Yapılan inceleme sonrası buradaki çalışmaların durdurulması için gerekli yazışmaların yapılacağı, durumun da Kastamonu Müze Müdürlüğüne bildirilerek ekip isteneceği belirtildi.

