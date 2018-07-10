HABER

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 09:26 | Son Güncelleme

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yirmibeşler Mahallesi'nde yol genişletme çalışmalarında bin 800 yıllık taş sandık mezar bulundu.

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Yenice Belediyesi ekiplerinin yol genişletme çalışmaları kapsamında ortaya çıkan ve Roma dönemine ait M.S. 1. ya da 2. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen taş sandık mezar sonrası bölgede jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak çalışmaları sonlandırmıştı.

Polis ve jandarmanın ortaklaşa nöbet tuttuğu alanda, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan gelen ekip tarafından inceleme yapıldı.

tas-sandik-mezar-2

Yapılan inceleme sonrası buradaki çalışmaların durdurulması için gerekli yazışmaların yapılacağı, durumun da Kastamonu Müze Müdürlüğüne bildirilerek ekip isteneceği belirtildi.

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
Sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralıSebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Hastanede silahlı kavga: 1'i polis, 7 yaralıHastanede silahlı kavga: 1'i polis, 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük yirmibeşler mahallesi taş sandık mezar

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.