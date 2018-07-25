Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, 3 kardeşin yaşadığı 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kül oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, öğle saatlerinde Doğancılar Köyü’nde Celal Özdal ve 2 kardeşinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında evi saran alevleri fark eden Özdal ve kardeşleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, evi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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