Karabük'te 2 katlı ev yandı

Bülent DİKTEPE, KARABÜK,(DHA)KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Saat 15.00 sıralarında Yenice'ye bağlı Yeşilköy Köyü Karakavuz Mahallesi'nde Mustafa Karakavuz'a ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hiç kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

