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Karabük’te 3 ev alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

Karabük’te merkeze bağlı Yeşil Mahalle’deki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karabük’te merkeze bağlı Yeşil Mahalle’deki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 3 ev alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgeye göre, Karabük’ün Yeşil Mahalle bölgesinde bir evde henüz belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler çevredeki evlere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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