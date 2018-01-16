Karabük'te ankesörlü telefon operasyonu: 11 asker gözaltında

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK merkezli 10 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetler mensubu 11 asker gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan ankesörlü telefonlar üzerinde yaptığı çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Karabük'ün de aralarında bulunduğu 10 il ve KKTC'de yapılan operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetler mensubu 11 asker gözaltına alındı. Bir asker ise aranıyor.
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