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Karabük'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı: 2 şehit, 15 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 22:02 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 15 kişi yaralandı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Yazıköy'de meydana geldi. Kardeşinin cenazesine katılan bir mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre yükseklikten yuvarlanan cezaevi nakil aracındaki 2 asker şehit oldu, 15 kişi de yaralandı. Olay yerine AFAD, 112 Acil, UMKE ekipleri geldi. İlk yardım ekipleri yaralanan 15 kişiye müdahalede bulundu. Ekiplerin olay yerinde kurtarma ve ilk müdahalelere devam ediyor.

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