Karabük’te DEAŞ ve FETÖ operasyonu

Karabük’te gözaltına alınan DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 3 kişi ile FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişiden 7’si daha adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan bazı şirket çalışanlarına yönelik Karabük, İstanbul, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana, Eskişehir ve Düzce’de operasyon düzenlemişti. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı da belirlenen F.N.T., İ.N., A.K., S.K., F.A., D.A.G., R.K., F.Ş., M.B., H.E., H.M., G.A. ve A.T. gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.B., S.K., H.M., F.A., H.A. ve D.A.G. geçtiğimiz Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece serbest kalmıştı.

Emniyette sorgusu tamamlanan F.N.T., İ.N., A.K., G.A., A.T.,R.K.ve F.Ş. isimli 7 kişi ise bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

“3 DEAŞ üyesi yakalandı”

Öte yandan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu A.S.F.F., O.S.O.K. ve K.Y.A.A. isimli şahsıları gözaltına altına almıştı. Gözaltında 3 DEAŞ şüphelisi de FETÖ/PDY üyeleri ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Operasyonda ayrıca geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu M.N.A., O.N.A. ve M.A.A. isimli 3 DEAŞ şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.