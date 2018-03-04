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Karabük’te ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 23:52 | Son Güncelleme

Karabük’te çıkan yangın sonrası tek katlı iki kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük’te çıkan yangın sonrası tek katlı iki kerpiç ev kullanılamaz hale geldi. Yolların dar olmasından şikayet eden mahalleli, itfaiye hortumlarını kaparak çatıdan yangına müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, olay Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Ahmet Ünal sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Misoğlu’nun yaşadığı kerpiç evde sobadan çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Bu sırada yan binada oturan Mustafa Türe, alevleri görünce yan dairedeki dayısı Hüseyin Misoğlu’nu dışarı çıkararak durumu itfaiye ekiplerine verdi. Çıkan yangından dolayı yaralanan Misoğlu, olay yerine çağrılan 112 ambulansı tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar yoldan ve park eden bir araç yüzünden güçlükle geçerek yangına müdahale etti. Bu sırada mahalle halkı itfaiyenin hortumlarını kaparak yanan evin yanındaki binanın çatısına çıkarak alevlere müdahale etti.
Bu sırada evi yanan Mustafa Türe çalışmaları gözyaşları içerisinde izlerken, çevresindekileri teselli etmeye çalıştı.
Öte yandan itfaiye evden gaz kaçıran mutfak tüpünü dışarı çıkardı. Tüpün gaz kaçırdığını anlayan bazı vatandaşlar bölgeden uzaklaşırken, bazı vatandaşlar ise itfaiye ekibine "tüpü buraya koymayın" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine itfaiye eri, “Nereye koyacağım ben bunu şimdi" demesi üzerine bir vatandaş gaz kaçıran tüpü alarak bölgeden uzaklaştırdı.
Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası yangın söndürülürken, iki ev de kullanılmaz hale geldi
Yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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