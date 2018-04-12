Karabük’te ev yangını

Karabük’te çıkan yangında tek katlı bir ev alevlere teslim oldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda ev tamamen yanarak kül odu.
Edinilen bilgiye göre, olay Bolkuş köyü Yalnızca Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. İhsan Uluçay ve eşi Pakize Uluçay’ın yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm evi sardığı yangını fark eden İhsan Uluçay eşi ile birlikte kendini güçlükle dışarı atarken, durum Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine verildi. Bu sırada Uluçay’ın komşuları ellerine aldıkları hortumlarla yangına müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Tek katlı evin tamamen yok olduğu yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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