Karabük’te FETÖ davalarında karar çıktı

Karabük’te FETÖ/PDY kapsamında hakkında davalar açılan eski Emniyet Müdürü Yunus Kaya 6 yıl 3 ay, eski öğretmen ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık eski ikinci sınıf emniyet müdürü Yunus Kaya ve eski öğretmen Serkan Elieyioğlu ile avukatları ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir dönem Karabük Emniyet Müdür Yardımcılığı ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü de yapan Kaya’ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet sanığı, tutuklu bulunduğu süreyle ceza miktarını göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Mahkeme heyeti sanık Elieyioğlu’na ise 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.