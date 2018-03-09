HABER

Karabük’te FETÖ davalarında karar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 19:40 | Son Güncelleme

Karabük’te FETÖ/PDY kapsamında hakkında davalar açılan eski Emniyet Müdürü Yunus Kaya 6 yıl 3 ay, eski öğretmen ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Karabük 1.

Karabük’te FETÖ/PDY kapsamında hakkında davalar açılan eski Emniyet Müdürü Yunus Kaya 6 yıl 3 ay, eski öğretmen ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık eski ikinci sınıf emniyet müdürü Yunus Kaya ve eski öğretmen Serkan Elieyioğlu ile avukatları ve yakınları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir dönem Karabük Emniyet Müdür Yardımcılığı ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü de yapan Kaya’ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet sanığı, tutuklu bulunduğu süreyle ceza miktarını göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.
Mahkeme heyeti sanık Elieyioğlu’na ise 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!
Kur'an içinde FETÖ talimatı!Kur'an içinde FETÖ talimatı!
'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kafasına okulun demir korkuluğu saplanan çocuk hayatını kaybetti

Kafasına okulun demir korkuluğu saplanan çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (2)

Antalya'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (2)

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (10)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 171 terörist etkisiz hale getirildi (10)

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişi tutuklandı

Valilikten ‘kayıp kadın’ açıklaması

Valilikten ‘kayıp kadın’ açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.