Karabük’te FETÖ davasında karar çıktı

Karabük’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan iki eski emniyet müdürü 8’er yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu eski emniyet şube müdürleri Mustafa Türkmen ve Onur Murat Köprülü ile Adem Korkut katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir dönem Karabük Emniyet Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Mustafa Türkmen ve Onur Murat Köprülü’ye 8’er yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.
Mahkeme heyeti sanık Korkut’a ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
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