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Karabük’te FETÖ operasyonu: 2 astsubay gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

Karabük’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında iki astsubay başçavuş gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda, gözaltına alınan şahısların verdiği ifadeler doğrultusunda Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Eflani İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş M.M.Ç.

Karabük’te FETÖ operasyonu: 2 astsubay gözaltında

Karabük’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında iki astsubay başçavuş gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda, gözaltına alınan şahısların verdiği ifadeler doğrultusunda Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Eflani İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş M.M.Ç. ve R.A. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan iki muvazzaf asker sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Karabük Adliyesine sevk edildi.

Karabük’te FETÖ operasyonu: 2 astsubay gözaltında

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