Karabük'te FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, FETÖ/PDY'nin Safranbolu İlçe Müftülüğü'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin Safranbolu İlçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında imam ve din görevlilerinin de bulunduğu T.Ö., H.U., H.B., A.D., N.E, N.A. ve E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. ve H.U. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.