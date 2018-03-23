Karabük’te FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Karabük’te, FETÖ/PDY operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY’nin Safranbolu İlçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi’ne getirilen şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. ve H.U tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.