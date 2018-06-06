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Karabük'te FETÖ operasyonunda 6 asker adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

KARABÜK merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 muvazzaf asker gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler A.D., S.K., M.K., E.P., H.K. ve C.G. adliyeye sevk edildi.

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