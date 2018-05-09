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Karabük'te FETÖ'nün 'hijyen evi'ne operasyon: 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 19:00 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin 'hijyen evi' olarak adlandırdığı evlere yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin 'hijyen evi' olarak adlandırdığı evlere yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, FETÖ/PDY'nin 'hijyen evi' olarak tabir ettiği 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda dokümanlara el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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