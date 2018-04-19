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Karabük’te FETÖ/PDY "Gaygubet evi" operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 gün önce kentte tespit edilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak ’Gaybubet evi’ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine 9 Nisan’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.U.K, S.K.T ve M.C’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 gün önce kentte tespit edilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak ’Gaybubet evi’ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine 9 Nisan’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.U.K, S.K.T ve M.C’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye getirildi.
Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.
Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınarak geçtiğimiz hafta adliyeye sevk edilen H.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.A, B.M. ve S.M. ise arandıkları Bartın ve Düzce illerinden gelen polis ekiplerine teslim edilmişti.
Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine 9 Nisan’da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Karabük, Bartın ve Düzce Cumhuriyet Başsavcılıklarınca arandığı tespit edilen ve emniyet teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinden sorumlu sözde "mahrem imam" oldukları iddia edilen B.M, S.M. ve S.U.K. gözaltına alınmıştı. Bu sırada bir otomobil ile ülke dışına çıkmak için buradan ayrılanların olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli otomobili Kemal Oyman bölgesinde durdurmuş, sözde "mahrem imam" oldukları şüphesiyle aranan H.U, E.A, S.K.T. ve M.C’yi de yakalamıştı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, bir miktar Amerikan doları, avro, Pakistan rupisi, Türk lirası ve sahte kimlikler, hücre evinde yapılan aramalarda ise projeksiyon cihazları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait video, CD, kitap, bilgisayar ve bellekler ile sahte kimlikler bulunmuştu.

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