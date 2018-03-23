Karabük’te fırtına çatıları yerinden söktü

Karabük’te etkili olan şiddetli rüzgar bazı iş yerlerin çatısını yerinden söktü.

Meteoroloji Müdürlüğünün Batı Karadeniz bölgesinde saatte hızı 50-70 kilometreye varan şiddetli rüzgarın olacağı yönünde yapılan uyarılar sonrası Karabük’te rüzgar yer yer etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu kentte bazı ağaçların dalları kırılırken, bir kafeteryanın ise çatısını yerinden söküldü.

İş yeri çalışanları, rüzgarın bir anda çıktığını ve ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, rüzgarın söktüğü saçların ise şans eseri ağaca takılarak kimseye zarar vermediğini söyledi.

Öte yandan, zarar gören çatı işçiler tarafından sökülerek yeniden onarıldı.