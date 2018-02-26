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Karabük'te fuhuş operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 20:29 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, fuhuş yapılan eve operasyon düzenlenerek, 4 kadın gözaltına alındı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, fuhuş yapılan eve operasyon düzenlenerek, 4 kadın gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan uyruklu Z.M., M.I., L.I. ve U.M. ile kadınlarla birlikte olan 2 kişi gözaltına alındı. Kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran Z.M. isimli kadının daha önceden vize ihlali ve kaçak çalışmadan kaydının bulunduğu tespit edildi. Kadınlarla birlikte evde yakalanan 2 kişiye ayrı ayrı 521 TL para cezası kesildi. Kadınlar sınır dışı edilmek üzere Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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