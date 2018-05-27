Karabük'te 'gaybubet' evi operasyonu: 1 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, terör örgütünün 'gaybubet' evini tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda B.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan B.Ç.'nin firari olarak arandığı ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.



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