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Karabük'te 'gaybubet evi' operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 18:50 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, terör örgütünün 'gaybubet evi'ni tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda B.Ç. (30) yakalandı. Gözaltına alınan B.Ç.'nin firari olarak arandığı ve FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan B.Ç. adliyeye sevk edildi. B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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