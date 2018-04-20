Karabük’te Gaygubet evi operasyonu: 6 tutuklama

Karabük’te FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Karabük KOM ekipleri Gaygubet hücre evi olarak kullanılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Araç ile ülke dışına çıkmak üzere Karabük’ten ayrılacakları tespit edilen ve aralarında emniyet mahrem imamları ile üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari şüpheliler H.U:, E.A., S.K.T. ve M.C. yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinden çok miktarda ABD doları, Euro, Pakistan rupisi, Türk Lirası ve sahte kimlikler ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin Karabük’te örgüt faaliyetlerini devam ettirmek ve gizlenmek amacıyla kullandıkları 2 adet Gaygubet hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında emniyet mahrem imamı ve üst düzey yönetici olan B.M., S.M. ve S.U.K. da gözaltına alındı. Operasyonda örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’e ait video CD’ler, flash bellekler, laptoplar, cep telefonları, örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından yazılmış 678 adet kitap ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K.T., M.C., S.U.K., H.U., B.M. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.