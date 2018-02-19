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Karabük'te günlük kiralık eve fuhuş baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 21:21 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, günlük kiraya verilen eve baskın yapan polis, Özbekistan uyruklu 3 kadın ile fuhuşa aracılık eden bir kişi ile evde bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, günlük kiraya verilen eve baskın yapan polis, Özbekistan uyruklu 3 kadın ile fuhuşa aracılık eden bir kişi ile evde bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Ev sahibine daireyi kayıtsız olarak kiraya vermesi nedeniyle 11 bin 885 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde günlük kiraya verilen B.B.'ye ait eve baskın yaptı. Evde R.A. isimli şahsın olduğu ve daireyi B.B.'den haftalık 500 TL'ye kiraladığı belirlenirken, Özbekistan uyruklu Z.U., G.S. ve Z.K. ve müşteri olarak bulunan E.Ş. gözaltına alındı. Turizm amaçlı geçerli ikamet izinleri bulundukları tespit edilen 3 kadının, R.A.'nın bulduğu müşteriler ile para karşılığında birlikte oldukları tespit edildi. R.A. ve ev sahibi B.B. hakkında fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı. Fuhuş için kullanılan daireyi kayıtsız olarak kiraya veren B.B.'ye 11 bin 885 TL idari para cezası kesilirken, evde yakalanan E.Ş'ye ise 521 TL idari para cezası uygulandı.

Yabancı uyruklu kadınlarla ilgili olarak ise fuhuş yaptıkları için 521 TL idari para cezası uygulanıp, almış oldukları ikamet iznini, veriliş amacı dışında kullanıldıkları ve Türkiye'de geçimlerini meşru olmayan yollardan sağladıkları tespit edildiğinden sınır dışı edilmek üzere Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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