Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde dinlenme tesisinden yola kontrolsüz çıkan otomobile bir başka otomobil çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-755 karayolu Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Cengiz Demir (61) yönetimindeki 06 EE 1614 plakalı otomobil, dinlenme tesisinden yola kontrolsüz çıkan Fahri Gür yönetimindeki B 459 GF yabancı plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücü Cengiz ve Hacer Demir (61) ile diğer otomobilin sürücüsü Fahri Gür, Mürvet Gür (62), Sefer Gürleyen (73), Emine Gürleyen (73) ve Mücahit Kayacan (64) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Karabük ve Eskipazar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mürvet Gür yolda yaşamını yitirdi.
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