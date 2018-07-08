Karabük'te köyde 3 ev yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini köyündeki evde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki 2 eve sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürülürken, 3 ev de kullanılamaz hale geldi.

Beydini köyündeki evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yandaki 2 eve sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözlerle yangına müdahale ederken, alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Alevler, güçlükle söndürülürken, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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