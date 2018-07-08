Karabük'te köyde 5 ev yandı (2)

CAMİ VE KÖY ODASI İLE 2 EV DAHA YANMIŞ

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini köyünde çıkan yangında 3 evin yanı sıra 2 evin daha yandığı belirlendi. Cami ile köy odasının da kullanılmaz hale geldiği yangında, bazı ahır ve samanlıklar yandı. Yangının, Ahmet Şahin'e ait eve yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirtildi. Yangın, kontrol altına alınıp söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

