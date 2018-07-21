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Karabük’te mobilya atölyesi ve 2 depo alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 21:19 | Son Güncelleme

Karabük’te mobilya atölyesi ve 2 depo alev alev yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) Karabük’te mobilya atölyesi ve 2 depo alev alev yandıKarabük’te mobilya atölyesi ve 2 depo alev alev yandıKarabük’te mobilya atölyesi ve 2 depo alev alev yandıKarabük’te mobilya atölyesi ve 2 depo alev alev yandı

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