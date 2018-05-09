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Karabük'te, öğretmen ile yurt yöneticisi eşi FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 20:33 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan öğretmen Y.E. ile eşi yurt yöneticisi E.E. tutuklandı.

Karabük'te, öğretmen ile yurt yöneticisi eşi FETÖ'den tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan öğretmen Y.E. ile eşi yurt yöneticisi E.E. tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli'nde düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alınan kadın öğretmen Y.E. ve eşi yurt yöneticisi E.E. Karabük'e getirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.E. ve eşi E.E. tutuklandı. Polis otosuna götürülen Y.E. kendisini görüntüleyen gazetecilere güldü.

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Karabük'te, öğretmen ile yurt yöneticisi eşi FETÖ'den tutuklandı

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