Karabük’te şüpheli çanta paniği

Karabük’te çöp tenekesinin yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 63 nolu Caddede 3 kişinin çöp tenekesinin yanına şüpheli çanta bırakarak uzaklaşması bölgede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri olayı Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirirdi. Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alındı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde fünyeyle patlattı. Şüpheli çantadan ise parfüm kutuları ve makyaj malzemeleri çıktı.
Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
ABD’de PKK skandalı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum