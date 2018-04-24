HABER

Karabük’te şüpheli çanta paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 00:46 | Son Güncelleme

Karabük’te çöp tenekesinin yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 63 nolu Caddede 3 kişinin çöp tenekesinin yanına şüpheli çanta bırakarak uzaklaşması bölgede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu.

Karabük’te çöp tenekesinin yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 63 nolu Caddede 3 kişinin çöp tenekesinin yanına şüpheli çanta bırakarak uzaklaşması bölgede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri olayı Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirirdi. Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alındı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde fünyeyle patlattı. Şüpheli çantadan ise parfüm kutuları ve makyaj malzemeleri çıktı.

Meral Akşener, 15 vekili arayarak teşekkür etti!Meral Akşener, 15 vekili arayarak teşekkür etti!
Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu

Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu

8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı

8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.