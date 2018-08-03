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Karabük'te şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, ATM'nin arkasına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Karabük'te şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, ATM'nin arkasına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizin boş olduğu belirlendi.
100'üncü Yıl Mahallesi 1003 No'lu Cadde üzerinde, ATM'nin arkasına bırakılan valizden şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı, cep telefonu sinyalleri de jammer ile kesildi. Çevredeki apartmanlarda oturanlar balkondan ve istinat duvarı gerisinden polisin çalışmalarını izledi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek yaklaştığı valizi fünye ile patlattı. Boş çıkan valiz, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, valizi kimin bıraktığını tespit etmek için çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cadde ulaşıma açıldı, vatandaşlar da ATM'den işlem yapmaya devam etti.

FOTOĞRAFLI

Karabük'te şüpheli valiz fünye ile patlatıldıKarabük'te şüpheli valiz fünye ile patlatıldıKarabük'te şüpheli valiz fünye ile patlatıldıKarabük'te şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

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