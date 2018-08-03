Karabük'te şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, ATM'nin arkasına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizin boş olduğu belirlendi.
100'üncü Yıl Mahallesi 1003 No'lu Cadde üzerinde, ATM'nin arkasına bırakılan valizden şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı, cep telefonu sinyalleri de jammer ile kesildi. Çevredeki apartmanlarda oturanlar balkondan ve istinat duvarı gerisinden polisin çalışmalarını izledi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek yaklaştığı valizi fünye ile patlattı. Boş çıkan valiz, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, valizi kimin bıraktığını tespit etmek için çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cadde ulaşıma açıldı, vatandaşlar da ATM'den işlem yapmaya devam etti.
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı
Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'
Orta Doğu kaynıyor! İran tatbikata başlıyor
Film değil gerçek: Meğer kaleme aldığı cinayetleri kendi işlemiş
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
O dünyanın en gözde bekarı! Bakın servetini nasıl harcıyor
Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi
Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum