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Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

Karabük’te yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde meydana geldi.

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

Karabük’te yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife Akman (82), Metin M. (50) idaresindeki 34 HF 601 plakalı aracın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı. Sürücü Metin M. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

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